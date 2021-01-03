Haberler İtalya Serie A Inter Crotone 6-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lautaro Martinez...

Inter 6-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) ...

15. hafta maçında Inter sahasında 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 'in 4 golle şov yaptığı maçta rakibini 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Inter'in diğer gollerini Lukaku ve Hakimi atarken Crotone'nin golleri ve penaltıdan Golemic'ten geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:33
Inter Crotone 6-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lautaro Martinez...

'da 15. hafta mücadelesinde 'nin takımı Inter ile 'nın çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

'da oynanan karşılaşmada Inter, 6-2'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 20, 31, 57, 78. dakikalarda , 64'te ile 87'de Achraf Hakimi kaydetti. Crotone'nin golleri 12. dakikada , 36'da penaltıdan 'ten geldi. 23 yaşındaki Arjantinli yıldız Lautaro Martinez, 'da bu sezon 10 gole ulaştı

Alınan bu sonucun ardından Inter 36 puana yükselerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Crotone ise 9 puanda kalarak bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter deplasmanda ile karşılaşacak. Crotone sahasında 'yı konuk edecek.

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