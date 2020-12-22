Haberler İtalya Serie A Juventus Fiorentina: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 14. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. 18. dakikada Cuadrado'nun görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi takım sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Juventus bu sezon ilk yenilgisini almış oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:56
Juventus Fiorentina: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 14. hafta maçında sahasında 'yı konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 3-0 kazanarak haftanın sürprizine imza atmayı başardı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Vlahovic'in golüyle Fiorentina 1-0 öne geçti. 18. dakikaya gelindiğinde ise Juventus'tan Cuadrado görerek takımını 10 kişi bıraktı, ilk yarı Fiorentina'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Juventus oyuna ağırlığını koyup eşitliği sağlamaya çalışsa da etkili olamadı ve 76. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine gönderdiği topla fark ikiye çıktı. 81. dakikaya gelindiğinde eski bir Juventuslu olan Martin Caceres farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 24 puanda kalarak zirvenin 7 puan gerisine düştü. Fiorentina ise 14 puana yükselerek haftayı galibiyetle kapattı.

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