Son dakika transfer haberi: Milan'dan Ozan Kabak için 15 milyon euro!

İsmi son dönemde Liverpool ve Milan ile sıkça anılan Ozan Kabak için flaş bir transfer iddiası daha geldi.

İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan'ın milli yıldızın transferi konusunda ısrarcı olduğunu ve Stuttgart günlerinden beri Ozan'ı takip ettiğini yazdı.

Haberde verilen bilgiye göre kırmızı-siyahlı kulüp, ocak ayında Schalke'nin kapısını çalarak genç savunmacı için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Schalke'nin ise 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtiliyor.

BILD: SCHALKE SATMAK İSTEMİYOR

Ozan Kabak'ın transferi konusunda Alman basını da ilginç bir iddiada bulundu. Bild'de yer alan habere göre, Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke'nin taraftar tepkisinden çekindiği için Ozan'ı satmak konusunda gönülsüz olduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun ancak 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödendiği takdirde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

"GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Öte yandan Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a konuşan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Ekonomik açıdan hala çok zor günler geçiriyoruz. Belki de bu sezonun tamamını seyircisiz olarak geçireceğiz. Bu nedenle herhangi bir transfer teklifini göz ardı edemeyiz. Milan ile Ozan Kabak'ın transferi için son resmi görüşmemizi sezon başı transfer döneminin son günlerinde yapmıştık. Çok geç kalmışlardı ve bu nedenle satış olmadı. Son 10 günde ise resmi bir şey yok. Sadece gazetelerdeki haberler var." açıklamasını yaptı.