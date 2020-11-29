Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

Schalke 04 ve A Milli Takım'da gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak için transfer iddiaları artmaya devam ediyor.

Avrupa devlerinin radarında olan Kabak'ın devre arasında Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KLOPP ONU İSTİYOR Yıldız savunmacıları Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i kaybeden Liverpool'da Dayot ve Koulibaly gibi isimler gündeme gelirken, Jurgen Klopp'ün 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.

MILAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI! Ancak Tuttusport'un haberine göre İtalyan devi Milan, yaptığı son hamleyle transferde sona yaklaşan ekip oldu.

Ozan Kabak transferini ocak ayında bitirmek isteyen Milan, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

20-30 MİLYON EURO ARASI BONSERVİS Corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali kriz nedeniyle Schalke 04'ün Ozan Kabak'ı 20-30 milyon euro civarı bonservisle gönderebileceği konuşuluşuyor.