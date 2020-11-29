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İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika haberleri

ekiplerinden 04'te forma giyen ve ismi sıkça ile anılan milli yıldız 'ın için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, Kabak'ı devre arasında kadroya katabilmek adına görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:18 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:24
Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

04 ve A Milli Takım'da gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken için iddiaları artmaya devam ediyor.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

Avrupa devlerinin radarında olan Kabak'ın devre arasında 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

KLOPP ONU İSTİYOR

Yıldız savunmacıları Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i kaybeden 'da Dayot ve Koulibaly gibi isimler gündeme gelirken, Jurgen Klopp'ün 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

MILAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!

Ancak Tuttusport'un haberine göre İtalyan devi , yaptığı son hamleyle transferde sona yaklaşan ekip oldu.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

transferini ocak ayında bitirmek isteyen , oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

20-30 MİLYON EURO ARASI BONSERVİS

Corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali kriz nedeniyle 04'ün 'ı 20-30 milyon euro civarı bonservisle gönderebileceği konuşuluşuyor.

Ozan Kabak İtalya yolcusu! Görüşmeler başladı | Son dakika transfer haberleri

Bu sezon 04 formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan , 345 dakika sahada kaldı.

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