Haberler İtalya Serie A Juventus'ta Merih Demiral korkusu!

'ta korkusu!

Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında 'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberi ile devre arasında oyundan alınmasını değerlendiren dello Sport, 'un da bu gelişmeyi açısından önemle takip ettiğini yazdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 01:51
Juventus'ta Merih Demiral korkusu!

'ta korkusu yaşanıyor... A Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında 'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberi ile devre arasında oyundan alınmasını değerlendiren dello Sport, Juventus'un da bu gelişmeyi Merih Demiral açısından önemle takip ettiğini yazdı.

Gazetedeki haberde, Merih'in Vida oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda forma giydiğini ve ilk testinin de negatif çıktığını vurgularken, İtalyan ekibinin ise virüsün farklı zaman dilimlerinde tespit edilebilmesi dolayısı ile tedbiri elden bırakmadığı ifade edildi. Bu nedenle Juventus'un, tüm test sonuçlarını izleyeceği ve milli oyuncu döndüğünde de test yapacağı vurgulandı.

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