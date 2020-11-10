Haberler İtalya Serie A Milan efsanesi Arrigo Sacchi'den Simon Kjaer'e övgü! "Takımın güvencesi"

efsanesi 'den Simon 'e övgü! "Takımın güvencesi"

'ın efsane teknik direktörlerinden , takımın bu sezonki başarısındadaki en önemli isimlerden birinin Simon olduğunu vurgularken, Danimarkalı stopere övgü dolu sözler sarf etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 22:09
Milan efsanesi Arrigo Sacchi'den Simon Kjaer'e övgü! "Takımın güvencesi"

Serie A devi 'ın efsane hocalarından , son dönemdeki başarılı grafiği değerlendirdi.

Milan'ın başarısında eski Fenerbahçeli Simon 'in büyük payı olduğunu vurgulayan Sacchi, flaş ifadelere imza attı.

Danimarkalı stoperin Milan için önemli bir futbolcu olduğunu dile getiren efsana antrenör, İsmi pek anılmayan ama beni çok etkileyen birisini söylemek istersm o isim Kjaer olur. O harika işler yapıyor ve Milan'ın en büyük güvencesi" diye konuştu.

1987-91 ve 1996-97 yılları arasında Milan'ı çalıştıran Arrigo Sacchi, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 , 2 Kulüpler , 1 Serie A ve 1 de İtalya Süper Kupa zaferi elde etti.

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