Inter'de bir corona virüsü vakası daha! Ashley Young'ın testi pozitif çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de corona virüsü şoku yaşanıyor... Futbol camiasında artan pozitif vakalara bir yenisi daha eklendi. İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre Ashley Young'ın yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiliz yıldızın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Inter'de daha önce de Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini ve Radu'nun testleri de pozitif çıkmıştı. Kulüpte vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.