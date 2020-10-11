Haberler İtalya Serie A Inter'de bir corona virüsü vakası daha! Ashley Young'ın testi pozitif çıktı

Inter'de bir corona virüsü vakası daha! Ashley 'ın testi pozitif çıktı

ekibi Inter, futbolcusu Ashley 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika corona virüsü haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 13:26 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 13:29
Inter'de bir corona virüsü vakası daha! Ashley Young'ın testi pozitif çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de corona virüsü şoku yaşanıyor... camiasında artan pozitif vakalara bir yenisi daha eklendi. ekibinden yapılan açıklamaya göre Ashley 'ın yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

yıldızın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Inter'de daha önce de Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini ve Radu'nun testleri de pozitif çıkmıştı. Kulüpte vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.

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