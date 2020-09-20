Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Sassuolo, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Cagliari maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Consigli; Mert Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro