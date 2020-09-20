Haberler İtalya Serie A Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ve 'ın formasını giydiği sahasında 'yi ağırlıyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 13:30
Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. , sahasında 'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Cagliari maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Consigli; , Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

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