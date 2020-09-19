Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde sahasında 'yu konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:36
Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FIORENTINA - TORINO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Torino maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: Dragowski, Cáceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Ribéry, Kouamé, Chiesa

Torino: Sirigu, Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Izzo, Linetty, Rincón, Meité, Berenguer, Belotti, Zaza

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