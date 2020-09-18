Haberler İtalya Serie A Son dakika: Tolgay Arslan resmen Udinese'de!

Son dakika: resmen Udinese'de!

Son dakika haberi... Serie A ekibi Udinese, 'den ayrılan 'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:26
Son dakika: Tolgay Arslan resmen Udinese'de!

Serie A ekibi Udinese, 'den ayrılan 'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Çizme ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SERIE A'DAKİ 6. TÜRK!

Tolgay Arslan'ın Udinese'ye transfer olmasının ardından İtalya Serie A'da bu sezon forma giyecek Türk futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. Serie A'da top koşturan diğer Türk futbolcular şöyle: Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Mert Çetin (Verona), Mert Müldür (Sassuolo), Hakan Çalhanoğlu (Milan). Roma'yla sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in ise Leicester City'ye transfer olması bekleniyor.

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