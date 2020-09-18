Son dakika: Tolgay Arslan resmen Udinese'de!

İtalya Serie A ekibi Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Çizme ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SERIE A'DAKİ 6. TÜRK!

Tolgay Arslan'ın Udinese'ye transfer olmasının ardından İtalya Serie A'da bu sezon forma giyecek Türk futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. Serie A'da top koşturan diğer Türk futbolcular şöyle: Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Mert Çetin (Verona), Mert Müldür (Sassuolo), Hakan Çalhanoğlu (Milan). Roma'yla sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in ise Leicester City'ye transfer olması bekleniyor.