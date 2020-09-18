Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Jailson'u KAP'a bildirdi

Son dakika haberi: 'u 'a bildirdi

Son dakika haberi: , futbolcu 'un transferi için ekibi ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 14:11 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:05
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Jailson'u KAP'a bildirdi

Transferin flaş takımı 'de ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcu transferi konusunda Ligi ekibi Pro ile görüşmeye başladığını 'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.


BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe Jailson transferinin 4.5 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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