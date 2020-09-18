Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Jailson'u KAP'a bildirdi

Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de Jailson ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda Çin Ligi ekibi Dalian Pro ile görüşmeye başladığını KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.





BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe Jailson transferinin 4.5 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.