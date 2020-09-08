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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Transfer planı bozuldu! Şok sakatlık sonrası Cengiz Ünder...

Transfer planı bozuldu! Şok sakatlık sonrası ...

Transfer planı bozuldu! Şok sakatlık sonrası Cengiz Ünder...

Son dakika haberi... 'nın ile oynadığı maçında sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden 'nın genç futbolcusu 'nun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. 21 yaşındaki futbolcu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. 'ye satılması beklenen 'in, yaşanan bu gelişme sonrası Roma'da kalma ihtimali doğdu. İşte detaylar...

Milli futbolcu 'in formasını giydiği 'ya 'dan kötü haber geldi. 'nın ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçında sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden 21 yaşındaki genç yıldızın sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

Çapraz bağlarında kopma meydana gelen Zaniolo'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER TAKIMDA KALABİLİR!
Zaniolo ile aynı bölgede oynayan Cengiz Ünder'i 'ye satmaya hazırlanan Roma'nın transfer planı da bu haberle birlikte altüst oldu.

İtalyan ekibinin, Zaniolo'nun yerine en az onun kalitesinde bir isim bulamadığı takdirde, Cengiz Ünder'i Napoli'ye satmaktan vazgeçebileceği iddia edildi.

  1. 08.09.2020
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