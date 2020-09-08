Transfer planı bozuldu! Şok sakatlık sonrası Cengiz Ünder...
Son dakika haberi... İtalya'nın Hollanda ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden Roma'nın genç futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. 21 yaşındaki futbolcu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Napoli'ye satılması beklenen Cengiz Ünder'in, yaşanan bu gelişme sonrası Roma'da kalma ihtimali doğdu. İşte detaylar...
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İtalya'nın Hollanda ile oynadığı ve 1-0 kazandığı UEFA Uluslar Ligi maçında sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden 21 yaşındaki genç yıldızın sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.
Çapraz bağlarında kopma meydana gelen Zaniolo'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
CENGİZ ÜNDER TAKIMDA KALABİLİR!
Zaniolo ile aynı bölgede oynayan Cengiz Ünder'i Napoli'ye satmaya hazırlanan Roma'nın transfer planı da bu haberle birlikte altüst oldu.
İtalyan ekibinin, Zaniolo'nun yerine en az onun kalitesinde bir isim bulamadığı takdirde, Cengiz Ünder'i Napoli'ye satmaktan vazgeçebileceği iddia edildi.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer planı bozuldu! Şok sakatlık sonrası Cengiz Ünder... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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