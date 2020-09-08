Transfer planı bozuldu! Şok sakatlık sonrası Cengiz Ünder...

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İtalya'nın Hollanda ile oynadığı ve 1-0 kazandığı UEFA Uluslar Ligi maçında sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden 21 yaşındaki genç yıldızın sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

Çapraz bağlarında kopma meydana gelen Zaniolo'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER TAKIMDA KALABİLİR!

Zaniolo ile aynı bölgede oynayan Cengiz Ünder'i Napoli'ye satmaya hazırlanan Roma'nın transfer planı da bu haberle birlikte altüst oldu.

İtalyan ekibinin, Zaniolo'nun yerine en az onun kalitesinde bir isim bulamadığı takdirde, Cengiz Ünder'i Napoli'ye satmaktan vazgeçebileceği iddia edildi.