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08 Eylül 2020, Salı
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haberi: Inter Kolarov'u renklerine bağladı

Son dakika transfer haberi: Inter Kolarov'u renklerine bağladı

Inter, Roma'nın yıldız sol beki Alexander Kolarov'u kadrosuna kattı. Mavi-siyahlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İtalya Ligi Serie A'da bu sezon şampiyonluk hedefleyen Inter, yeni transferini resmen duyurdu. İtalyan devi, sol bek pozisyonuna Roma'dan 'u ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'nin de sıkça gündemine gelen Sırp futbolcu, Inter'e 1 yıllık imzayı attı. Kolarov, yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.

İtalyan basınının haberine göre; Inter, tecrübeli oyuncu için Roma'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.


  1. 08.09.2020
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