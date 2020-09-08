Son dakika transfer haberi: Inter Kolarov'u renklerine bağladı
Inter, Roma'nın yıldız sol beki Alexander Kolarov'u kadrosuna kattı. Mavi-siyahlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
İtalya Ligi Serie A'da bu sezon şampiyonluk hedefleyen Inter, yeni transferini resmen duyurdu. İtalyan devi, sol bek pozisyonuna Roma'dan Aleksandar Kolarov'u transfer ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin de sıkça gündemine gelen Sırp futbolcu, Inter'e 1 yıllık imzayı attı. Kolarov, yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.
İtalyan basınının haberine göre; Inter, tecrübeli oyuncu için Roma'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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