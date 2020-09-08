Son dakika transfer haberi: Inter Kolarov'u renklerine bağladı

İtalya Ligi Serie A'da bu sezon şampiyonluk hedefleyen Inter, yeni transferini resmen duyurdu. İtalyan devi, sol bek pozisyonuna Roma'dan Aleksandar Kolarov'u transfer ettiğini açıkladı.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin de sıkça gündemine gelen Sırp futbolcu, Inter'e 1 yıllık imzayı attı. Kolarov, yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.

İtalyan basınının haberine göre; Inter, tecrübeli oyuncu için Roma'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.





