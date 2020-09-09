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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Kovid’i de yendi

Kovid’i de yendi

, kanserden sonra Covid-19'u (koronavirüs) da mağlup etti.

, kanserden sonra Covid-19'u (koronavirüs) da mağlup etti. 23 Ağustos'ta hastalığa yakalanan 51 yaşındaki çalıştırıcının dün yapılan ikinci testi negatif çıktı. Mihajlovic, geçen sezon boyunca lösemi tedavisi görmüş ve sonunda iyileşmişti.
  1. 9.9.2020
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