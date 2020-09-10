Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis corona virüsüne yakalandı!
Serie A ekibi Napoli'de coroan virüsü şoku yaşanıyor. İtalyan kulübü, başkan Aurelio De Laurentiis'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, futbol camiasını da vurmaya devam ediyor.
Son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
- 10.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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