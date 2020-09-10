Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis corona virüsüne yakalandı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A İtalyan devinde şok! Başkan coronaya yakalandı

Başkanı Aurelio De corona virüsüne yakalandı!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis corona virüsüne yakalandı!

Serie A ekibi 'de coroan virüsü şoku yaşanıyor. İtalyan kulübü, başkan Aurelio De 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, futbol camiasını da vurmaya devam ediyor.

Son olarak Serie A ekibi 'nin başkanı Aurelio De 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

  1. 10.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis corona virüsüne yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA