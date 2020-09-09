Son dakika: Galatasaray Voleybol Takımı'nda 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Galatasaray voleybol şubesinde corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, Erkek ve Kadın takımına yapılan Covid-19 testlerinde teknik heyetten 2 oyuncu kadrosundan ise 1 kişinin pozitif çıktığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.