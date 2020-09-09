Son dakika: Galatasaray Voleybol Takımı'nda 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!
Galatasaray Erkek ve Kadın Voleybol Takımları'na yapılan corona virüsü testlerinde teknik ekipten 2, oyuncu kadrosundan ise 1 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.
Galatasaray voleybol şubesinde corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, Erkek ve Kadın takımına yapılan Covid-19 testlerinde teknik heyetten 2 oyuncu kadrosundan ise 1 kişinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 13:10
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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