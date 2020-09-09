Son dakika: Galatasaray Voleybol Takımı'nda 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'nda 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika: Galatasaray Voleybol Takımı'nda 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Erkek ve Takımları'na yapılan corona virüsü testlerinde teknik ekipten 2, oyuncu kadrosundan ise 1 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

voleybol şubesinde corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, Erkek ve Kadın takımına yapılan Covid-19 testlerinde teknik heyetten 2 oyuncu kadrosundan ise 1 kişinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 13:10
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