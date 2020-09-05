Milan 4-1 Monza | ÖZET
Serie A devi Milan, hazırlık maçı kapsamında Monza ile karşı karşıya geldi. İtalyan devi mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını terletti Milan, Monza ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı siyahlılar mücadeleden 4-1'lik gelibiyetle ayrıldı. Milan'ın golleri Calabria 6', Daniel Maldini 40', Kalulu 89' ve Colombo 90+2'den geldi. Monza'nın tek golünü 23. dakika Finotto kaydetti.
Milan bir sonraki maçını 9 Eylül Çarşamba günü Vicenza ile yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 18.00.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 01:35
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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