Massimo Moratti açıkladı! "Inter Messi'ye teklif yaptı"
Italya Serie A ekibi Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, Barcelona ile arası açılan Lionel Messi ile ilgili, "Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak" ifadelerini kullanarak flaş bir itirafta bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşayan Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verilerek yerine Ronald Koeman getirilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Koeman, tarihi mağlubiyet sonrası takım ile bağlarını koparmaya hazırlanan Lionel Messi ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak ikna edememişti.
INTER'DEN MESSI BOMBASI!
Arjantinli yıldız ile ismi anılan İtalyan ekibi Inter'in eski başkanı Massimo Moratti'den ise flaş bir itiraf geldi.
AS'a konuşan Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullanarak transfer sinyalini verdi.
- 24.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Massimo Moratti açıkladı! "Inter Messi'ye teklif yaptı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.