Massimo Moratti açıkladı! "Inter Messi'ye teklif yaptı" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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açıkladı! "Inter Messi'ye teklif yaptı"

Massimo Moratti açıkladı! "Inter Messi'ye teklif yaptı"

Italya Serie A ekibi Inter'in eski başkanı , ile arası açılan ile ilgili, "Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak" ifadelerini kullanarak flaş bir itirafta bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşayan 'da Quique Setien'in görevine son verilerek yerine Ronald Koeman getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Koeman, tarihi mağlubiyet sonrası takım ile bağlarını koparmaya hazırlanan ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak ikna edememişti.

INTER'DEN MESSI BOMBASI!

Arjantinli yıldız ile ismi anılan İtalyan ekibi Inter'in eski başkanı 'den ise flaş bir itiraf geldi.

AS'a konuşan Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullanarak sinyalini verdi.

  1. 24.08.2020
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