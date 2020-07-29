Fiorentina 4-0 Bologna | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın iki rahat ekibini karşı karşıya getiren maçta Fiorentina, evinde Bologna'yı 4-0 mağlup etti. Mor Menekşelerde 3 gol atarak hat-trick yapan Federico Chiesa maça damgasını vurdu.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fiorentina sahasında Bologna'yı konuk etti. Ligin hedefsiz iki takımını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla Fiorentina oldu.
Mor Menekşelerde 48, 54 ve 89'da sahne alarak hat-trick yapan Federico Chiesa galibiyette başrol oynadı. Ev sahibinin diğer sayısı ise 74'te Milenkovic'ten geldi.
Fiorentina bu sonuçla puanını 46'ya yükseltip 10. sıraya tırmanırken, aynı puandaki Bologna ise 12. sıraya geriledi.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 01:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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