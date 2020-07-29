Fiorentina 4-0 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fiorentina sahasında Bologna'yı konuk etti. Ligin hedefsiz iki takımını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla Fiorentina oldu.

Mor Menekşelerde 48, 54 ve 89'da sahne alarak hat-trick yapan Federico Chiesa galibiyette başrol oynadı. Ev sahibinin diğer sayısı ise 74'te Milenkovic'ten geldi.

Fiorentina bu sonuçla puanını 46'ya yükseltip 10. sıraya tırmanırken, aynı puandaki Bologna ise 12. sıraya geriledi.