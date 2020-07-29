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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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4-0 | MAÇ SONUCU

Fiorentina 4-0 Bologna | MAÇ SONUCU

A'nın iki rahat ekibini karşı karşıya getiren maçta , evinde 'yı 4-0 mağlup etti. 3 gol atarak hat-trick yapan maça damgasını vurdu.

A'nın 37. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Ligin hedefsiz iki takımını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla oldu.

48, 54 ve 89'da sahne alarak hat-trick yapan galibiyette başrol oynadı. Ev sahibinin diğer sayısı ise 74'te Milenkovic'ten geldi.

Fiorentina bu sonuçla puanını 46'ya yükseltip 10. sıraya tırmanırken, aynı puandaki Bologna ise 12. sıraya geriledi.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 01:02
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