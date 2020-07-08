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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Fiorentina evinde 1 puana razı!

0-0 | MAÇ SONUCU

Fiorentina 0-0 Cagliari | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 31. haftasında ile golsüz berabere kaldı.

Serie A'da sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

Fiorentina 35 puanla 13. sıradaki, Cagliari ise 40 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 22:30
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