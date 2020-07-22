İtalya Serie A'nın 35. haftasında SPAL, evinde Roma'yı ağırladı. Roma, deplasmanda SPAL'ı Kalinic, Perez, Kolarov, Peres (2) ve Zaniolo'nun attığı gollerle 6-1 mağlup etti.
Serie A'nın 35. haftasında SPAL ile Roma, Paolo Mazza'da karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini 10. dakikada Kalinic, 38. dakikada Perez, 47. dakikada Kolarov, 52 ile 75. dakikalarda Peres ve 90. dakikada Zaniolo'nun attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibi takımın tek golü ise 24. dakikada Cerri'de geldi.
MERT ÇETİN 55'TE GİRDİ
Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, yedek kulübesinde başladığı maçın 55. dakikasında oyuna dahil oldu.
Roma bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 26. yenilgisini alan SPAL ise 19 puanla son sırada kaldı.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 01:31
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL 1-6 Roma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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