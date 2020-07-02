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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Cengiz için flaş iddia

Cengiz için flaş iddia

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için dün 'da flaş bir iddia vardı. İtalyan ekibinde 3. sezonuna giren Cengiz'in 'ye olacağı ileri sürüldü.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için dün 'da flaş bir iddia vardı. İtalyan ekibinde 3. sezonuna giren Cengiz'in 'ye olacağı ileri sürüldü. , 22 yaşında futbolcunun 30 milyon euro bedelle Roma'dan Napoli'ye gideceğini yazdı. Haberde; yıldız futbolcunun senelik de 3 milyon euro kazanacağı vurgulandı.
  1. 2.7.2020
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