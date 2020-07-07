İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce, evinde Lazio'yu konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Lazio, deplasmanda düşme hattındaki Lecce'ye konuk oluyor. İki takım mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Lazio'da Senad Lulic, Luiz Felipe, Sergej Milinkovic-Savic, Joaquín Correa ve Adam Marusic bu akşam oynayamayacak. Lecce'de ise Alessandro Deiola, Cristian Dell'Orco, Zan Majer, Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello ve Panagiotis Tachtsidis maçta oynayamayacak.
LECCE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lecce-Lazio maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 07.07.2020
- Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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