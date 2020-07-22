Inter 0-0 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Inter, 35. haftada ağırladığı Fiorentina ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Fiorentina'yı konuk eden Inter, rakibinin savunma kilidini açamayınca sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Üst üste 2. kez puan kaybeden Milano ekibi puanını 73'e yükseltirken haftayı 3. sırada kapattı.
Ligin rahat ekibi Fiorentina ise puanını 43'e yükseltti.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 01:35
- Şampiyon Liverpool kupasını kaldırdı! İşte o anlar
- Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
- Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...
- İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- 4 isim bedavaya geliyor! İşte 2021 model Galatasaray
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter 0-0 Fiorentina | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.