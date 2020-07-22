Inter 0-0 Fiorentina | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Inter Fiorentina'ya takıldı!

0-0 | MAÇ SONUCU

Inter 0-0 Fiorentina | MAÇ SONUCU

A'da zirve mücadelesi veren , 35. haftada ağırladığı ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

A'nın 35. haftasında 'yı konuk eden , rakibinin savunma kilidini açamayınca sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Üst üste 2. kez puan kaybeden Milano ekibi puanını 73'e yükseltirken haftayı 3. sırada kapattı.

Ligin rahat ekibi ise puanını 43'e yükseltti.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 01:35
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