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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kjaer kalıyor

Milan, bir dönem F.Bahçe'de de forma giyen Simon 'i kalıcı olarak kadrosuna katacak.

Milan, bir dönem F.Bahçe'de de forma giyen Simon 'i kalıcı olarak kadrosuna katacak. İtalyan devi, şu an kiralık oynayan Kjaer için Sevilla'nın istediği 3.5 milyon euro bonservisi ödeyip Danimarkalı stoperi takımda tutacak. İddia İtalyan basınında dile getirildi.
  1. 1.7.2020
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