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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yeni reklam yüzü Cengiz

Yeni reklam yüzü Cengiz

Ünlü futbolcu , ’ın ilk Türk marka yüzü oldu.

Ünlü futbolcu , 'ın ilk Türk marka yüzü oldu. coşkusunu her daim sahiplenen Ruffles, Cengiz Ünder ile birbirinden özel iki ayrı reklam filmine imza attı. Cengiz Ünder, reklamda futbol terimlerine atıfta bulunarak futbol jargonuyla espriler yapıyor.
  1. 1.7.2020
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