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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Rambo Merih antrenmanda

Rambo Merih antrenmanda

'ta oynayan milli futbolcumuz , uzun bir aradan sonra dün ilk kez takımla idmana başladı.

'ta oynayan milli futbolcumuz , uzun bir aradan sonra dün ilk kez takımla idmana başladı. Juventus'un Roma ile 12 Ocak'ta deplasmandaki maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayısta saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.
  1. 13.7.2020
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