Napoli - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Udinese'yi konuk ediyor. Maçtan önce her iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Napoli'de Kevin Malcuit ve Giovanni Di Lorenzo bu akşam oynayamayacak. Udinese'de ise Rolando Mandragora, Mato Jajalo ve Stefano Okaka oynayamayacak.

NAPOLI - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli - Udinese maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.