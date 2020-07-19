İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli, evinde Udinese'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati, 11'leri ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Udinese'yi konuk ediyor. Maçtan önce her iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Napoli'de Kevin Malcuit ve Giovanni Di Lorenzo bu akşam oynayamayacak. Udinese'de ise Rolando Mandragora, Mato Jajalo ve Stefano Okaka oynayamayacak.
NAPOLI - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Napoli - Udinese maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.
- 19.07.2020
- Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Napoli - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Gerson Rodrigues çalımı! Görüşme gerçekleşti
- Son dakika: Osmanlıspor TFF 1. Lig'e veda etti!
- Fiorentina-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.