Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Napoli-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan , Gattuso'nun eski takımı ile karşılaşacak. Maç öncesi Napoli'de Malcuit ve Ospina'nın sakatlıkları bulunuyor. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

NAPOLI-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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