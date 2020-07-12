İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, evinde Milan'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Gattuso ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Napoli, Gattuso'nun eski takımı Milan ile karşılaşacak. Maç öncesi Napoli'de Malcuit ve Ospina'nın sakatlıkları bulunuyor. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.
NAPOLI-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Napoli-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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