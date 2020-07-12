Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Gattuso ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Napoli, Gattuso'nun eski takımı Milan ile karşılaşacak. Maç öncesi Napoli'de Malcuit ve Ospina'nın sakatlıkları bulunuyor. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

NAPOLI-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.