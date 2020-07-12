İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa, evinde SPAL'i ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Genoa'da, Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero forma giyemeyecek. SPAL'de ise Etrit Berisha, Mohamed Fares, Federico Di Francesco ve Mattia Valoti oynayamayacak.
GENOA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Genoa-SPAL maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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