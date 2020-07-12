Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Genoa'da, Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero forma giyemeyecek. SPAL'de ise Etrit Berisha, Mohamed Fares, Federico Di Francesco ve Mattia Valoti oynayamayacak.

GENOA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-SPAL maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.