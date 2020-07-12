Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Genoa-SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde 'i ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geliyor. Maç öncesi 'da, Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero forma giyemeyecek. 'de ise Etrit Berisha, Mohamed Fares, Federico Di Francesco ve Mattia Valoti oynayamayacak.

GENOA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-SPAL maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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