Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Napoli-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında heyecan devam ediyor. ve 'in formalarını giydiği deplasmanda 'ye konuk oluyor. Roma'da Pau López, Nicolò Zaniolo ve Diego Perotti bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Napoli'de ise Malcuit ve Ospina bu akşam oynamayacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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