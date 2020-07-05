İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli sahasında Roma'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 30. haftasında heyecan devam ediyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formalarını giydiği Roma deplasmanda Napoli'ye konuk oluyor. Roma'da Pau López, Nicolò Zaniolo ve Diego Perotti bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Napoli'de ise Malcuit ve Ospina bu akşam oynamayacak.
NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Napoli-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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