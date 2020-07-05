Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında heyecan devam ediyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formalarını giydiği Roma deplasmanda Napoli'ye konuk oluyor. Roma'da Pau López, Nicolò Zaniolo ve Diego Perotti bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Napoli'de ise Malcuit ve Ospina bu akşam oynamayacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.