Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid, sahasında Levante'yi konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Real Valladolid'in hedefi mutlak 3 puan. Levante ile Real Valladolid arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Enes Ünal'ın Levante karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL VALLADOLID-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Levante maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.