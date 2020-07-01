Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Valladolid, evinde Levante'yi ağırlıyor. Son haftalarda yükselen bir performans ile beğeni toplayan milli yıldızımız Enes Ünal'ın maçta 11 başlaması bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid, sahasında Levante'yi konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Real Valladolid'in hedefi mutlak 3 puan. Levante ile Real Valladolid arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Enes Ünal'ın Levante karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL VALLADOLID-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Valladolid-Levante maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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