Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Real Valladolid-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor. Son haftalarda yükselen bir performans ile beğeni toplayan milli yıldızımız 'ın maçta 11 başlaması bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz 'ın takımı , sahasında 'yi konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Real Valladolid'in hedefi mutlak 3 puan. Levante ile Real Valladolid arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Enes Ünal'ın Levante karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL VALLADOLID-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Levante maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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