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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Napoli-Juventus | CANLI

Uzun süren corona virüsü arası sonrası futbola kupa maçlarıyla dönen İtalya'da ile , finalinde karşı karşıya geliyor. San Paolo Stadyumu'ndaki dev finalde Juventus 14, Napoli ise 6'ncı kez kupayı müzesine götürmek için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uzun süren corona virüsü arası sonrası futbola kupa maçlarıyla dönen İtalya'da ile , finalinde karşı karşıya geliyor. San Paolo Stadyumu'ndaki dev finalde Juventus 14, Napoli ise 6'ncı kez kupayı müzesine götürmek için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen ekranlara geliyor.

NAPOLI-JUVENTUS CANLI


11'LER

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Juventus: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*İtalya Kupası'nda en son 2017 yılında yarı finalde karşılaşan iki ekipten turu geçen Juventus olmuştu.

*Juventus, 13 kez ile İtalya Kupası'nı müzesine en çok götüren ekip konumunda.

*İki takımın son 4 karşılaşmasında, yine iki ekip de fileleri sarsabildi.

*, kariyerinde Napoli ile karşılaştığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu iki gol de Napoli'ye karşı oynadığı son iki maçta geldi.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 22:04
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