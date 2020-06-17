Uzun süren corona virüsü arası sonrası futbola kupa maçlarıyla dönen İtalya'da Napoli ile Juventus, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. San Paolo Stadyumu'ndaki dev finalde Juventus 14, Napoli ise 6'ncı kez kupayı müzesine götürmek için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Uzun süren corona virüsü arası sonrası futbola kupa maçlarıyla dönen İtalya'da Napoli ile Juventus, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. San Paolo Stadyumu'ndaki dev finalde Juventus 14, Napoli ise 6'ncı kez kupayı müzesine götürmek için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen ekranlara geliyor.
NAPOLI-JUVENTUS CANLI
11'LER
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne
Juventus: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*İtalya Kupası'nda en son 2017 yılında yarı finalde karşılaşan iki ekipten turu geçen Juventus olmuştu.
*Juventus, 13 kez ile İtalya Kupası'nı müzesine en çok götüren ekip konumunda.
*İki takımın son 4 karşılaşmasında, yine iki ekip de fileleri sarsabildi.
*Cristiano Ronaldo, kariyerinde Napoli ile karşılaştığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu iki gol de Napoli'ye karşı oynadığı son iki maçta geldi.
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 22:04
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli-Juventus | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.