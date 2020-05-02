Lucescu'dan milli yıldıza transfer tavsiyesi! "Zamanı geldi..." - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Lucescu'dan milli yıldıza tavsiyesi! "Zamanı geldi..."

Lucescu'dan milli yıldıza transfer tavsiyesi! "Zamanı geldi..."

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü , Avrupa'da forma giyen milli futbolcular , , ve ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Rumen teknik adam, 'ye olacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili, "Napoli için iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü , Avrupa'da başarıyla ülkemizi temsil eden , , ve hakkında konuşurken, yıldız isimlere bazı tavsiyelerde bulundu.

'da Taca La Marca programında soruları yanıtlayan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, Milan'dan ayrılıp 'ye olacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu hakkında, "'da da ciddi süre aldığını göz önüne alırsak, çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşı henüz genç ve Napoli için iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi. Napoli onun için güzel bir transfer olur" ifadesini kullandı.

Luce, Milli Takım'ın diğer yıldızları için ise şu ifadeleri kullandı:

Merih Demiral: Juventus'ta çok şeyler öğrendi, öncesinde başka takımlarda da deneyim kazanması önemliydi. Harika bir profesyonel ve şu anda Torino'da, daha önce şampiyonluk yaşamış birçok oyuncudan bir şeyler öğrenme şansına da sahip.

Cengiz Ünder: Serie A'da devamlılık çok önemli. Cengiz Ünder de kaliteli bir oyuncu ancak birçok farklı teknik direktörle nasıl çalışacağına bakmak lazım. Ona birilerinin doğru yolu göstermesi lazım. Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum.

Mehmet Zeki Çelik: 2. Lig'deyken, onu ben aldım. Harika bir sezon geçirdi. Genç ve harika bir geleceği var. Tahminime göre İtalya'ya gelirse iyi bir iş çıkaracaktır.

"HAGI'Yİ BEN İKNA ETTİM"

Lucescu, ve Romanya futbolunun efsane ismi Hagi hakkında da flaş bir itirafta bulunup, "Hagi'yi Brescia'ya gelmeye ben ikna ettim. 'de oynarken, Torino ile oynadıkları maçı izledim ve onunla konuştum. İtalya'da onunla harika bir sezon geçirdik, Brescia'yı Romanyalı bir takım gibi yapmıştık" dedi.

Adı ile de anılan deneyimli teknik adam, bir dönem 'nın Fluminense takımından 3 aylık bir teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

  1. 02.05.2020
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