Cristiano Ronaldo sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor
Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.
Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla bütün futbol organizasyonları ertelenirken, futbolcular da evlerindeki karantina günlerinde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Adada kendini karantina altına alan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. Portekizli futbolcu, videoyu 'En güzel antrenman partnerim' notu ile yükledi.
- 09.04.2020
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