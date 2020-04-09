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09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Ronaldo sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

Cristiano Ronaldo sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

'un Portekizli yıldız futbolcusu , korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi de katıldı.

Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla bütün futbol organizasyonları ertelenirken, futbolcular da evlerindeki karantina günlerinde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Adada kendini karantina altına alan 'un yıldız futbolcusu , sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi de katıldı. Portekizli futbolcu, videoyu 'En güzel antrenman partnerim' notu ile yükledi.

  1. 09.04.2020
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