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30 Nisan 2020, Perşembe
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'ya teklifi doğruladı! ve ...

Mircea Lucescu'ya teklifi doğruladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ve , gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Futbol aklının emanet edileceği ismi arayan her iki kulüp için de 'nın adı geçerken, ünlü menajer Vadim Shabliy, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ve , 2020-21 sezonu için çalışmalarına başladı... İstanbul'un iki köklü kulübü, 74 yaşındaki 'ya 'futbol aklı'nı emanet etmek isterken, konu ile ilgili Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi.

Menajer Vadim Shabliy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Onunla dün konuştum. Lucescu, Bükreş'te karantina altındaydı. Onunla ilgili söyleyebileceğim ilk şey her şeyin yolunda olduğu. Ayrıca, çalışmak istiyor. İşsiz kalmaya alışkın olmayan ve çalışkan bir adam. Tüm futbolcular için de endişeleniyor.

Ona teklifler var. Santos, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Ayrıca, Lucescu Portekizce'yi mükemmel konuşuyor, geleceği hakkında bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Bence yazın iyi bir kulüpte göreve başlayacak."

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 17:43
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