Mircea Lucescu'ya teklifi doğruladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Futbol aklının emanet edileceği ismi arayan her iki kulüp için de Mircea Lucescu'nın adı geçerken, ünlü menajer Vadim Shabliy, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2020-21 sezonu için çalışmalarına başladı... İstanbul'un iki köklü kulübü, 74 yaşındaki Mircea Lucescu'ya 'futbol aklı'nı emanet etmek isterken, konu ile ilgili Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi.
Menajer Vadim Shabliy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Onunla dün konuştum. Lucescu, Bükreş'te karantina altındaydı. Onunla ilgili söyleyebileceğim ilk şey her şeyin yolunda olduğu. Ayrıca, çalışmak istiyor. İşsiz kalmaya alışkın olmayan ve çalışkan bir adam. Tüm futbolcular için de endişeleniyor.
Ona teklifler var. Santos, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Ayrıca, Lucescu Portekizce'yi mükemmel konuşuyor, geleceği hakkında bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Bence yazın iyi bir kulüpte göreve başlayacak."
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 17:43
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mircea Lucescu'ya teklifi doğruladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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