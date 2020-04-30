Santos'tan Barcelona itirafı
İki sezon formasını giydiği F.bahçe'de unutulmayan isimler arasına giren Andre Santos'tan itiraf... Sarı-lacivertlilere gelmeden önce Barcelona'nın Copa do Brasil Finali'nde kendisini izlediğini belirten Sambacı, "O maçta çok iyi oynadım. Ancak onlar Adriano'yu seçti. Ben de F.bahçe'ye imza attım" dedi.
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de unutulmayan isimler arasına giren Andre Santos'tan itiraf... Sarı-lacivertlilere gelmeden önce Barcelona'nın Copa do Brasil Finali'nde kendisini izlediğini belirten Sambacı, "O maçta çok iyi oynadım. Ancak onlar Adriano'yu seçti. Ben de Fenerbahçe'ye imza attım" dedi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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