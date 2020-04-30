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30 Nisan 2020, Perşembe
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Santos'tan itirafı

Santos'tan Barcelona itirafı

İki sezon formasını giydiği F.bahçe'de unutulmayan isimler arasına giren 'tan itiraf... Sarı-lacivertlilere gelmeden önce 'nın Copa do 'nde kendisini izlediğini belirten Sambacı, "O maçta çok iyi oynadım. Ancak onlar Adriano'yu seçti. Ben de F.bahçe'ye imza attım" dedi.

İki sezon formasını giydiği 'de unutulmayan isimler arasına giren 'tan itiraf... Sarı-lacivertlilere gelmeden önce 'nın Copa do 'nde kendisini izlediğini belirten Sambacı, "O maçta çok iyi oynadım. Ancak onlar Adriano'yu seçti. Ben de Fenerbahçe'ye imza attım" dedi.

  1. 30.4.2020
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