Santos'tan Barcelona itirafı

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de unutulmayan isimler arasına giren Andre Santos'tan itiraf... Sarı-lacivertlilere gelmeden önce Barcelona'nın Copa do Brasil Finali'nde kendisini izlediğini belirten Sambacı, "O maçta çok iyi oynadım. Ancak onlar Adriano'yu seçti. Ben de Fenerbahçe'ye imza attım" dedi.