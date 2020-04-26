Edin Visca'dan Başakşehir'e net Fenerbahçe mesajı!

Gelecek sezon kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, bu kez işi sıkı tutuyor. Süper Lig'i bilen ve yüksek maliyetli futbolculardan uzak durmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Başakşehir ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boşnak futbolcunun da sezon başında ve devre arasında olduğu gibi Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği iddia ediliyor. Başakşehir Yönetime'ne bu konuda net mesajlar veren 30 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini ifade etti.



GEMİLERİ YAKTI

Başakşehir'den kendisine kolaylık sağlanmasını isteyen yıldız futbolcu, "Daha önce de bu konuda görüşüm ortadaydı ama şartlar oluşmadığı için somut bir gelişme olmamıştı. Gelecek sezon öncesi de Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde sizden kolaylık bekliyoru. O formayı giymek istiyorum. Başakşehir'in gönlümdeki yeri çok ayrı. Burada önemli başarılar yaşadım ve kendimi Başakşehir formasıyla kanıtladım. Ancak artık yeni bir serüvene başlamak istiyorum. Sizin de bu konuda anlayışlı davranacağınızı düşünüyorum" diye konuştu.



EN SON 4 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

Başakşehir, 2011-12 sezonu öncesi 300 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Edin Visca için son yapılan görüşmelerde 8 milyon euro istiyordu. Bu bedeli yüksek bulan Fenerbahçe ise sezon başında 5, devre arasında ise 4 milyon euro'nun üstüne çıkmıyordu. Sarı- lacivertliler, oyuncunun da istekli olduğu bu süreçte daha düşük bir bedel ya da takas teklifiyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

ASİST CANAVARI

Visca, 9. sezonuna girdiği Başakşehir ile Süper Lig'de son yıllara damga vurdu. 2017-18'de 15, 2018- 19'da da 14 asistle bu alanda zirveye çıkan Boşnak oyuncu, attığı gollerle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezon 13, 2017-18'de 9 kez fileleri havalandıran Visca, Başakşehir'in en önemli hücum gücü oldu. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 26 lig maçında 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



339 MAÇ 95 GOL 97 ASİST

Başakşehir formasıyla 9. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte 339 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 95 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak oyuncu, 97 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı görmeyen yıldız futbolcu, 23 kez sarardı.