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27 Nisan 2020, Pazartesi
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bombası! Süper Lig devine teklif edildi

Gomis bombası! Süper Lig devine teklif edildi

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan , geçtiğimiz yaz temas kurduğu 'ın eski yıldızı Bafetimbi 'i bir kez daha gündemine aldı. Suudi kulübü ’in Fransız yıldızın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmama ihtimalinin doğması sonrasında menajer sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalarken, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu kez hamle Sarı- Lacivertliler'den gelmedi!.. Sabah'ta yer alan habere göre, Bafetimbi 'in menajeri , Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. İşte detaylar:

OPSİYON MADDESİ TEK TARAFLI
Bir süredir Suudi kulübü 'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği öğrenildi. Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez 'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

AL HİLAL'DE 54 GOLE İMZA ATTI
2017-18 sezonunda G.Saray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda Sarı-Lacivertliler'in tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.

AL NASR'IN DA LİSTESİNDE
Al Hilal'den ayrılması gündeme gelen Gomis'i bir başka Suudi kulübü Al Nasr'ın istediği öne sürülüyor. Ancak Fransız yıldızın artık Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 02:28
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