Fenerbahçe o yıldız için seferber oldu!
Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transferde işi sıkı tutuyor, Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran ve Başakşehir'den Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, başka bir yıldız için de görüşmelere devam ediyor. Tecrübeli ismi kadrosuna katma konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe, transferde tüm şartları zorlayıp, kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
27 Nisan 2020 Pazartesi 06:46
Son iki sezonda yapılan yanlış transferler ve planlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 2020- 21 öncesi işi sıkı tutuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki transfer dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor.
Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.
BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK
Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZON DA İSTİYOR
Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.