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Fenerbahçe o yıldız için seferber oldu!

Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transferde işi sıkı tutuyor, Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran ve Başakşehir'den Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, başka bir yıldız için de görüşmelere devam ediyor. Tecrübeli ismi kadrosuna katma konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe, transferde tüm şartları zorlayıp, kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





