Fenerbahçe’den Cimbom’a çalım! İki yıldız...
Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Sivassporlu yıldızlar Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirecek olan Emre'nin iki yıldız isme, "Gelecek sezon Fenerbahçe'desiniz. Takımın en önemli parçaları olacaksınız" dediği ileri sürüldü.
Sosyal medyada dün en çok konuşulan isimler Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'tı... Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu iki yıldız oyuncu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirecek olan Emre'nin iki yıldız isme, "Gelecek sezon Fenerbahçe'desiniz. Takımın en önemli parçaları olacaksınız" dediği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYORLAR
Emre'nin ikna edici bir konuşma yaptığı iki oyuncunu da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Bu haber, sosyal medyada en çok okunanlar arasına girerken, Fenerbahçe taraftarları da Emre ve Mert'in transferine olumlu yorumlar yaptı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe’den Cimbom’a çalım! İki yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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