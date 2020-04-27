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27 Nisan 2020, Pazartesi
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’den Cimbom’a çalım! İki yıldız...

Fenerbahçe’den Cimbom’a çalım! İki yıldız...

'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Sivassporlu yıldızlar Emre Kılınç ve için 'nun devreye girdiği iddia edildi. 'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirecek olan Emre'nin iki yıldız isme, "Gelecek sezon Fenerbahçe'desiniz. Takımın en önemli parçaları olacaksınız" dediği ileri sürüldü.

Sosyal medyada dün en çok konuşulan isimler Sivassporlu ile Emre Kılınç'tı... 'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu iki yıldız oyuncu için 'nun devreye girdiği iddia edildi. 'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirecek olan Emre'nin iki yıldız isme, "Gelecek sezon Fenerbahçe'desiniz. Takımın en önemli parçaları olacaksınız" dediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYORLAR

Emre'nin ikna edici bir konuşma yaptığı iki oyuncunu da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Bu haber, sosyal medyada en çok okunanlar arasına girerken, Fenerbahçe taraftarları da Emre ve Mert'in transferine olumlu yorumlar yaptı.

  1. 27.4.2020
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