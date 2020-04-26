HaberlerGaleriFenerbahçe sol bek transferinde düğmeye bastı! 2 yıllık teklif yapıldı
Fenerbahçe sol bek transferinde düğmeye bastı! 2 yıllık teklif yapıldı
Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Hasan Ali için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sol bek transferinde düğmeye basan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 2 yıllık teklif sundu. İşte son gelişmeler...
26 Nisan 2020 Pazar 22:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşanan kötü gidişatın ardından lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvadı.
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.
Önceliği sol bek ve stoper transferine veren Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin dumurumu da soru işareti...
GALATASARAY İDDİASI
7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtildi.