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Fenerbahçe sol bek transferinde düğmeye bastı! 2 yıllık teklif yapıldı

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Hasan Ali için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sol bek transferinde düğmeye basan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 2 yıllık teklif sundu. İşte son gelişmeler...

26 Nisan 2020 Pazar 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





