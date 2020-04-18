Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı

Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı

Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı

futbolu ve Roma'nın efsane isimlerinden olan , eşinin evlerine aldığı kedinin bir dönem evliliğini sarstığını açıkladı.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden 'den 'Kedi' itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi'nin, ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA