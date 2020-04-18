Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı
İtalya futbolu ve Roma'nın efsane isimlerinden olan Francesco Totti, eşinin evlerine aldığı kedinin bir dönem evliliğini sarstığını açıkladı.
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'den 'Kedi' itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi'nin, Donna Paola ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Totti açıkladı: Kedi yüzünden bir dönem evliliğimiz sarsıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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