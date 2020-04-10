Cristiano Ronaldo önlem dinlemedi! Madeira'da gizli antrenman
İtalya'da corona virüsü salgınının hızla yayılmasının ardından ailesiyle birlikte kendini Portekiz'de karantinaya alan Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo tedbirler kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
- 10.04.2020
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