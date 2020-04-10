Cristiano Ronaldo corona virüsü önlemlerini dinlemedi! Madeira'da gizli antrenman - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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önlem dinlemedi! 'da gizli antrenman

Cristiano Ronaldo önlem dinlemedi! Madeira'da gizli antrenman

'da salgınının hızla yayılmasının ardından ailesiyle birlikte kendini 'de karantinaya alan Juventuslu yıldız tedbirler kapsamında evde kalması gerekirken, Stadyumu'nda antrenman yaptı.

salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, 'un Portekizli futbolcusu 'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

  1. 10.04.2020
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