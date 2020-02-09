Inter 4-2 Milan | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Inter 4-2 Milan | MAÇ SONUCU

Inter 4-2 Milan | MAÇ SONUCU

Inter 4-2 Milan | MAÇ SONUCU

Serie A'da 23. hafta maçında Inter sahasında Milan'ı konuk etti. Kritik derbi maçında Inter, geriye düşmesine rağmen maçı 4-2 kazandı ve averajla liderliğe yükseldi.

Ligi 23. haftası Milano derbisine sahne oldu. Inter ile Milan zorlu kapışmada kozlarını paylaşırken, deplasman ekibi Rebic ve Ibrahimovic'in golleriyle soyunma odasına önde girdi. Ancak ne olduysa oldu. Conte'nin öğrencileri müthiş başladığı ikinci yarıda golleri üst üste buldu. Brozovic ve Vecino'nun golleriyle eşitliği yakalayan Inter, Steven de Vrij'le skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin duraklama anlarında sahneye çıkan , takımını 4-2 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin eden golü attı. 'un 3 puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatan Inter, puanını 54'e yükselterek averajla liderliğe yükseldi. Milan ise 32 puanla 10. sırada yer aldı.

  1. 10.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter 4-2 Milan | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN