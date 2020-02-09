Inter 4-2 Milan | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da 23. hafta maçında Inter sahasında Milan'ı konuk etti. Kritik derbi maçında Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 4-2 kazandı ve averajla liderliğe yükseldi.
İtalya Ligi 23. haftası Milano derbisine sahne oldu. Inter ile Milan zorlu kapışmada kozlarını paylaşırken, deplasman ekibi Rebic ve Ibrahimovic'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Ancak ne olduysa ikinci yarıda oldu. Conte'nin öğrencileri müthiş başladığı ikinci yarıda golleri üst üste buldu. Brozovic ve Vecino'nun golleriyle eşitliği yakalayan Inter, Steven de Vrij'le skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin duraklama anlarında sahneye çıkan Romelu Lukaku, takımını 4-2 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin eden golü attı. Juventus'un 3 puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatan Inter, puanını 54'e yükselterek averajla liderliğe yükseldi. Milan ise 32 puanla 10. sırada yer aldı.
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