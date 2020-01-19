Milan Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan son sürat devam ediyor... Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer gibi isimlerin de formasını terlettiği Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Udinese ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlılar, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilerken, Udinese karşısında alacağı galibiyetle yeniden üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler, Milan ile Udinese arasında oynanacak karşılaşmasının saat kaçta olduğunu ve yayıncısını merak ediyor. Milan - Udinese karşılaşmasına dair bilmeniz gerekenleri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...
İtalya'da Serie A'nın 20. haftasında Milan, evinde Udinese'yi ağırlıyor. Ligde 10. sırada bulunan Milan, 11. sıradaki Udinese'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
19 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma, 14:30'da başlayacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 4'te naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAMAYACAK
Öte yandan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Udinese karşılaşmasında forma giyemeyecek.
MILAN CENGİZ'İ İSTİYOR
Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 22 yaşındaki A Milli futbolcu Cengiz Ünder, Milan'ın transfer listesinde üst sıralardaki yerini koruyor.
Sky Sports Italia'nın haberine göre kırmızı siyahlı ekip, Roma'dan Cengiz Ünder ve Juan Jesus'u kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder arasında takas yapılabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Şimdi ise Milan'ın Cengiz ve Jesus karşılığında Suso'yu Roma'ya gönderebileceği; ek olarak bir miktar da para ödeyeceği belirtildi.
Zlatan Ibrahimovic'in gelişi ve takım formasyonunun 4-4-2'ye dönüşü ile birlikte Suso'nun kadroda kendine yer bulmasının zorlaştığı ifade edildi. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Valencia, Getafe, Atletico Madrid ve Sevilla'dan gelen tekliflere daha sıcak baktığı bilgisine de yer verildi.
ARSENAL'DE HAKAN SÜRPRİZİ
Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun, İngiliz devi Arsenal'in radarında olduğu öne sürüldü. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yönetime talimat verdiği öğrenildi.
Serie A'da ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Milan'da kadronun yenilenmesi planlanırken Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği de belirsizliğini koruyor. Ligde oynanan 19 maçın 18'inde forma giymesine rağmen Milan'ın başarılı futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı İtalya basınında yer aldı.
Daily Mirror'ın haberine göre; EURO 2020'den önce düzenli olarak forma giymek isteyen ve kendisini göstermek isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun da Arsenal'e sıcak baktığı belirtildi.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 11:59
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Milan Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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