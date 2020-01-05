Roma Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da bu akşam nefes kesecek bir mücadele oynanacak. Milli futbolcular Cengiz Ünder ile Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, Stadio Olimpico'da Torino'yu ağırlayacak. Kritik maç öncesi ev sahibi takım topladığı 35 puanla, lider Inter'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

MİLLİ YILDIZLAR LİSTEDE

Roma'nın sahasında Torino'yu edeceği maçın kadrosu da belli oldu. Ev sahibi takımın formasını giyen milli futbolcular Mert Çetin ile Cengiz Ünder de zorlu mücadelenin listesinde yer aldılar.

ROMA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma'nın Torino'yu konuk edeceği maç TSİ 22.45'te başlayacak ve Stadio Olimpico'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMA-TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma 11'i: Lopez, Florenzi, Kolarov, Mancini, Smalling, Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko

Torino 11'i: Sirigu, Nkoulou, Djidji, Izzo, Laxalt, Rincon, Lukic, Silvestri, Verdi, Berenguer, Belotti

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Roma bu maç öncesi evinde 4 maçtır galip geliyor, konuk ekip Torino ise deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor.

*Daha önce toplam 35 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Roma 22 kez kazanırken, konuk takım ise 4 kez galip gelebildi.

*Roma, Torino ile iç sahada oynadığı 18 maçta 15 kez galip gelirken, misafir takım güçlü rakibini 2 kez yenebildi.

*Roma ile Torino'nun aralarında oynadığı son 5 maçta başkent ekibi 4 kez kazandı. Torino ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı.