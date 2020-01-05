Roma Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da, milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Torino'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip bu karşılaşma öncesinde ligde 17 hafta sonunda topladığı 35 puanla 4. sırada bulunuyor. Konuk takım ise 21 puanla 10. sırada yer alıyor. Maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Roma kazanarak zirveyi zorlamayı planlarken, Torino ise alt sıralara yaklaşmak istemiyor. Peki, Roma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...
İtalya Serie A'da bu akşam nefes kesecek bir mücadele oynanacak. Milli futbolcular Cengiz Ünder ile Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, Stadio Olimpico'da Torino'yu ağırlayacak. Kritik maç öncesi ev sahibi takım topladığı 35 puanla, lider Inter'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
MİLLİ YILDIZLAR LİSTEDE
Roma'nın sahasında Torino'yu edeceği maçın kadrosu da belli oldu. Ev sahibi takımın formasını giyen milli futbolcular Mert Çetin ile Cengiz Ünder de zorlu mücadelenin listesinde yer aldılar.
ROMA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma'nın Torino'yu konuk edeceği maç TSİ 22.45'te başlayacak ve Stadio Olimpico'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ROMA-TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Roma 11'i: Lopez, Florenzi, Kolarov, Mancini, Smalling, Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko
Torino 11'i: Sirigu, Nkoulou, Djidji, Izzo, Laxalt, Rincon, Lukic, Silvestri, Verdi, Berenguer, Belotti
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Roma bu maç öncesi evinde 4 maçtır galip geliyor, konuk ekip Torino ise deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor.
*Daha önce toplam 35 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Roma 22 kez kazanırken, konuk takım ise 4 kez galip gelebildi.
*Roma, Torino ile iç sahada oynadığı 18 maçta 15 kez galip gelirken, misafir takım güçlü rakibini 2 kez yenebildi.
*Roma ile Torino'nun aralarında oynadığı son 5 maçta başkent ekibi 4 kez kazandı. Torino ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı.
- 05.01.2020
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