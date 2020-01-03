Cengiz Ünder'den Yusuf Yazıcı paylaşımı! ''Sözünü aldım...''

Roma'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı Yusuf Yazıcı için bir paylaşım yaptı. Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ciddi bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Cengiz Ünder sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yusuf Yazıcı'yı etiketleyerek, ''Sözünü aldım, en kısa sürede daha güçlü dönecek kardeşim!'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...







YUSUF YAZICI NE ZAMAN DÖNECEK?

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitmişti. Lille'in Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrılmıştı. Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı. Tarifeli seferle İstanbul'dan Roma'ya geçen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı kliniğe geçmişti. Milli oyuncu, İtalya'da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinikte operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüşmüştü.

Lille'in Monaco'ya 5-1 yenildiği lig maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf Yazıcı'nın, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Yusuf Yazıcı yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilmişti.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Lille kulüp doktoru Flamant Patrick, Yusuf Yazıcı'nın 4 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi. Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Roma'da tedavisine devam ediliyor. Sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcuyu Lille kulüp doktoru Flamant Patrick ziyaret etti. TRT Spor'a tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Patrick, "Yusuf fizik tedavi çalışmalarına başladı. Bu gibi sakatlıklarda süreç oldukça zor geçebiliyor. Tam olarak iyileşebilmesi için zamana ihtiyacı var." dedi.

Genç futbolcunun oldukça yoğun bir program eşliğinde çalıştığını dile getiren Flamant Patrick, Yusuf Yazıcı'nın 4 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi. Flamant Patrick, milli oyuncunun eski formuna kavuşmasının da 5-6 ayı bulabileceğini kaydetti.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille'le çıktığı 25 maçta 1 gol, 4 asist yaptı.