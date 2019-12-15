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15 Aralık 2019, Pazar
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Roma'da fırtınası!

Roma'da Mert Çetin fırtınası!

Serie A'nın 16. haftasında ile SPAL karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 3-1'lik skorla mağlup etti. Yaz sezonunda 3 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan mücadelede 90 dakika forma giydi.

'da rüzgarı esti. 'nın Spal'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz, gösterdiği performansla beğeni topladı.

SPAL, 44. dakikada Petagna'nın penaltı golüyle öne geçti. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Lorenzo Pellegrini, 66. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 83. dakikada attı.

Milli oyuncularımızdan Mert Çetin, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. ise yedek bekledi.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 32'ye yükseltti. SPAL ise 9 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta 'ya konuk olacak. SPAL ise Torino'yu ağırlayacak.

  1. 15.12.2019
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