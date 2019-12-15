Roma'da Mert Çetin fırtınası!
İtalya Serie A'nın 16. haftasında AS Roma ile SPAL karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 3-1'lik skorla mağlup etti. Yaz transfer sezonunda 3 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Mert Çetin mücadelede 90 dakika forma giydi.
İtalya'da Mert Çetin rüzgarı esti. AS Roma'nın Spal'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz, gösterdiği performansla beğeni topladı.
SPAL, 44. dakikada Petagna'nın penaltı golüyle öne geçti. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Lorenzo Pellegrini, 66. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 83. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.
Milli oyuncularımızdan Mert Çetin, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ise yedek bekledi.
Bu sonucun ardından Roma, puanını 32'ye yükseltti. SPAL ise 9 puanda kaldı.
Roma, gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak. SPAL ise Torino'yu ağırlayacak.
- 15.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Roma'da Mert Çetin fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.