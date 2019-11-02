İtalya'da Torino derbisi Juventus'un

İtalya Serie A'da lider Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino'ya konuk oldu.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Daniele Doveri yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın dengeli oyunuyla ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Juventus baskısını arttırırken, siyah-beyazlı takım aradığı golü 70. dakikada buldu. Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, attığı golle siyah-beyazlıları derbide 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Juventus, bu maçtan aldığı 3 puanla, lig tablosunda puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Merih Demiral ise karşılaşmada süre alamadı.

INTER SON DAKİKADA GÜLDÜ

Juventus'un şampiyonluk yolundaki rakibi Inter ise Bologna deplasmanında son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Bologna, 59. dakikada Roberto Soriano ile 1-0 öne geçti.

Inter'den bu gole yanıt, 75. dakikada Belçikalı forvet Romelu Lukaku'dan geldi.

90+2. dakikada Inter'in kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lukaku, Inter'in Bologna'yı 2-1 yenmesini sağladı.

Bu sonuçla Inter'i puanını 28'e yükseltti ve puan tablosunda ikinci basamakta yer aldı.